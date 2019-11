Frontale sul rettilineo a Rottofreno, non ce l'ha fatta la 49enne finita fuori strada

Non ce l'ha fatta Elena Scaglione, la 49enne piacentina che nel tardo pomeriggio è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale sulla via Emilia alle porte di Rottofreno. La donna era finita fuori strada dopo essersi scontrata frontalmente con una Lancia Y: incastrata nell'abitacolo era stata estratta dai vigili del fuoco di Castelsangiovanni e affidata alle cure dei sanitari del 118 (automedica di Piacenza e infermieristica di Castello, con loro anche un'ambulanza della Croce Bianca). In ospedale hanno fatto di tutto per salvarle la vita ma le sue condizioni erano disperate ed è morta in serata, ferita in modo lieve la 60enne che guidava l'altra vettura. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale ma all'origine dello schianto ci sarebbe un'invasione di corsia. Scaglione viaggiava verso Castelsangiovanni, poi lo schianto fatale con la Lancia che proveniva dalla parte opposta, un impatto talmente violento da farla finire fuori strada e che distrutto entrambe le auto. Il traffico ha subito grossi rallentamenti e la strada è rimasta chiusa per tutto il tempo.