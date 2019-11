Falciata mentre soccorre un automobilista, grave una ragazza

Due amiche hanno visto uscire di strada un'auto, si sono fermate ma sono state travolte da una vettura che evidentemente non le ha viste: una è praticamente illesa ma l'altra è rimasta gravemente ferita alle gambe e ha riportato, pare, una parziale amputazione di un arto. E' accaduto nel tardo pomeriggio del 14 novembre in via Firenze a San Giorgio lungo la provinciale 6. La dinamica non è ancora chiara e ci stanno pensando gli agenti della polizia locale Valnure-Valchero (sul posto anche il comandante Paolo Giovannini). Da quando appreso una Seat Leon, che viaggiava verso Carpaneto dopo aver sbandato è uscita di strada finendo in bilico nel canale a lato della carreggiata, due ragazze che erano a bordo dell'auto che precedeva la Seat avendo visto la scena si sono fermate e sono scese per prestare aiuto quando improvvisamente dalla direzione opposta è arrivata una Punto che ha travolto una delle due giovani, falciandola. La Fiat a sua volta infine si è schiantata contro un'Audi che stava sopraggiungendo. La giovane è stata immediatamente soccorsa dai sanitari dell'auto infermieristica del 118 e da un'ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio e portata in pronto soccorso: è molto grave. Sul posto anche i vigili del fuoco: il traffico è molto rallentato.

