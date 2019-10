Falciati da un'auto mentre attraversano

Sono gravi le condizioni di un uomo e una donna che intorno alle 21,45 del 3 ottobre sono stati travolti da un'auto mentre attraversavano la strada sulla via Emilia Pavese, all'incrocio con via Bentelli, davanti a McDonalds. A travolgerli è stata una Fiat Panda che proveniva da San Nicolò e che, dopo l'impatto violento, si è fermata diversi metri più avanti. La coppia, a terra feriti entrambi, è stata soccorsa dal 118 che ha inviato due ambulanze della Croce rossa e l'automedica. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale. Gli agenti della Polizia Locale si occupano dei rilievi: al momento non è ancora chiaro se l'uomo e la donna stessero attraversando sulle strisce pedonali lì vicino. Il tratto di strada è rimasto chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi: in supporto una pattuglia della volante e due della Guardia di finanza.

Gallery