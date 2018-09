Frontale fra moto a Ponte Lenzino, 38enne trasportato in volo a Parma

Un 38enne di Codogno è rimasto ferito nello scontro frontale avvenuto a Ponte Lenzino nel pomeriggio dell'8 settembre. L'uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si è scontrato con un'altra due ruote. L'impatto lo ha sbalzato sull'asfalto. E' stato soccorso in pochi minuti dai sanitari del 118 sul posto con l'ambulanza infermieristica dell'ospedale di Bobbio, in ausilio anche l'ambulanza di Ottone. Visti i traumi è stato fatto arrivare al campo sportivo di Bobbio l'elisoccorso. L'uomo una volta stabilizzato è stato portato in volo al Maggiore di Parma. Ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.