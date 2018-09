Frontale in curva tra due moto sulla strada del Penice

Due uomini sono rimasti gravemente feriti la mattina di domenica 16 settembre nell'incidente stradale avvenuto sulla strada del Monte Penice, in località Brugnoni. Si tratta di due motociclisti che si sono scontrati frontalmente mentre viaggiavano in direzioni opposte. Dai primi accertamenti sulla dinamica, al vaglio dei carabinieri della stazione di Bobbio, pare che uno dei due motociclisti abbia allargato troppo nell'affrontare una curva, centrando in pieno l'altro che proveniva dalla direzione opposta. Il ferito più grave è un uomo di 50 anni di Bustoarsizio che ha riportato un gravissimo trauma cranico dopo lo scontro. L'eliambulanza del 118 lo ha trasportato d'urgenza in volo all'ospedale Maggiore di Parma. L'altro coinvolto è un 44enne del Pavese che è stato trasportato all'ospedale di Bobbio. Sul posto sono infatti interventi due mezzi sanitari dell'ospedale della Valtrebbia, con medico e infermiere. Dei rilievi se ne sono occupati i carabinieri della stazione di Bobbio.