Incastrato dopo lo schianto contro un Tir

Gravissimo incidente stradale intorno alle 10 del 26 agosto lungo il tratto piacentino dell'autostrada A1. Vicino a Cadeo, in direzione di Parma, un uomo è rimasto gravemente ferito a causa di un tamponamento. Dai primi accertamenti pare fosse alla guida di un furgone che si è schiantato contro un camion che lo precedeva lungo la corsia sud in direzione di Parma. L'impatto è stato molto violento, il mezzo è andato distrutto. Per estrarlo dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, arrivati da Piacenza insieme all'automedica del 118 e all'ambulanza della Croce bianca. Data la gravità delle sue condizioni il 118 ha inviato sul posto anche l'eliambulanza che è atterrata di fianco all'autostrada. L'uomo è stato trasportato in volo d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia stradale.