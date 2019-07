Cade in bici sul ponticello e batte la testa, interviene l'eliambulanza

E' intervenuta anche l'eliambulanza per soccorrere un ciclista che nel tardo pomeriggio di domenica 28 luglio è caduto lungo un ponticello fra Caorso e San Nazzaro: l'uomo ha riportato traumi al volto ed è stato subito soccorsi dai volontari giunti con l'ambulanza della Pubblica di Monticelli. Insieme a loro, oltre ai carabinieri, è arrivato anche l'elisoccorso. La caduta è avvenuta lungo un piccolo ponte detto "della ceramica" dove il ciclista è caduto violentemente per cause da accertare. E' stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione.