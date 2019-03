Esce illesa dall'auto che si ribalta e prende fuoco

Una donna è viva per miracolo dopo il grave incidente accaduto nella notte fra sabato e domenica 3 marzo a Gragnano. Era alla guida di una Toyota Rav 4 che è uscita di strada all'improvviso mentre percorreva via Crevosi a Gragnano: la vettura è uscita di strada nei pressi di una curva, è finita nel campo, si è ribaltata finendo con le ruote all'aria contro una pianta e si è subito incendiata. La donna, fortunatamente, è riuscita a uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo, rimanendo praticamente illesa. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni e l'ambulanza del 118, ma fortunatamente la conducente ha riportato solo qualche graffio. L'auto invece è andata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Piacenza per i rilievi.