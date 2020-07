Frontale fra una bici e una moto in Valtrebbia, due feriti

E' di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto la mattina di domenica 12 luglio in Valtrebbia. In località Termine Grosso, vicino a Travo lungo la strada per Bobbiano, un ciclista si è scontrato frontalmente con una moto. La dinamica esatta è ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Rivergaro che si sono occupati dei rilievi sul posto. Il 118 ha inviato l'automedica dell'ospedale di Bobbio e un'ambulanza della Pubblica di Travo ma le condizioni del ciclista, rimasto ferito abbastanza gravemente, hanno richiesto anche l'arrivo dell'eliambulanza. Il giovane è stato poi trasportato in volo all'ospedale Maggiore di Parma, mentre il motociclista è stato portato in ambulanza a Piacenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.