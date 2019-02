Frontale sulla Mottaziana, tre feriti all'ospedale

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 10 febbraio lungo strada Mottaziana, fra Borgonovo e Gragnano. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Piacenza, si sono scontrate frontalmente due auto: una Ford, che viaggiava verso Borgonovo, e una Citroen C2 che pare provenisse dalla direzione opposta. L'impatto, avvenuto per cause non ancora chiarite, è stato molto violento. Tre in tutto i feriti: pare due persone a bordo della Ford e una a bordo della Citroen. Sono stati soccorsi in breve dai vigili del fuoco giunti con una squadra da Piacenza, e dai sanitari del 118 che ha inviato sul posto l'ambulanza dell'ospedale di Castelsangiovanni e quella della Cri di San Nicolò. Sono stati tutti trasportati in ospedale, nessuno comunque si troverebbe in pericolo di vita.