Tir si schianta contro una casa

Un tir si è schiantato contro un'abitazione alle porte di Podenzano. E' accaduto poco prima delle 21 di venerdì 24 gennaio quando sul posto sono accorse squadre dei vigili del fuoco di Piacenza, mezzi del 118, polizia stradale, carabinieri e polizia locale. Poco prima un autoarticolato che viaggiava in direzione di Piacenza, ha perso all'improvviso il controllo lungo una semi curva e a gran velocità è finito dritto contro il muro di una palazzina di due piani. Il conducente ha riportato alcune lesioni ed è stato trasportato all'ospedale dall'ambulanza della Cri intervenuta insieme all'autoinfermieristica. Non si trova in pericolo. Fortunatamente nessuno dei residenti della casa è rimasto coinvolto. La strada Valnure è stata completamente interrotta al traffico per permettere ai vigili del fuoco, intervenuti anche con un'autogru, di disincastrare la motrice del tir dalla casa.