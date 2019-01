Travolte mentre attraversano, due donne all'ospedale

Due donne sono finite all'ospedale la mattina del 17 gennaio dopo essere state travolte da un'auto vicino a piazzale Milano. Si tratta di due dipendenti Asl di 55 e 53 anni che stavano andando a lavorare: dai primi accertamenti svolti dalla polizia locale, le due donne stavano attraversando la strada quando sono state centrate da una Honda condotta da un giovane che viaggiava verso i Pontieri. Al momento non è ancora chiaro se fossero sulle strisce pedonali. Sul posto l'automedica del 118 insieme a due ambulanze della Croce bianca e della Croce rossa. Entrambe sono state trasportate al pronto soccorso per diversi traumi, ma fortunatamente non si trovano in pericolo.