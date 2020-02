Frontale tra due auto in viale Patrioti, quattro feriti

E' di quattro feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto in viale Patrioti nel pomeriggio di domenica 2 febbraio. Intorno alle 16,30 due auto si sono scontrate frontalmente per cause che sono al vaglio della polizia locale. L'impatto è avvenuto sul rettilineo tra piazzale Libertà e piazzale Roma tra una Mini condotta da un uomo e una Fiat 500 con a bordo una donna e due bambine. I vigili del fuoco di Piacenza sono giunti sul posto insieme all'automedica del 118 e a due ambulanze della Croce bianca. I soccorritori hanno aiutato alcuni dei feriti nell'estrazione, poi sono stati caricati a bordo dei mezzi sanitari diretti in ospedale. Fortunatamente nessuno sarebbe in gravi condizioni. La strada è stata parzialmente chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi delle pattuglie della Polizia Locale.