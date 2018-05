Invade la corsia opposta alla rotonda e si schianta contro un'auto, due feriti

Un altro incidente stradale, venerdì 11 maggio, sulle strade dell’Unione della Valnure e Valchero. Dopo i tre che si sono verificati nella prima mattinata a San Giorgio, intorno alle 23 a Carpaneto si sono scontrate frontalmente due auto. E’ accaduto di fronte al supermercato Famila, nei pressi della nuova rotatoria all’ingresso del paese. Il bilancio è di due feriti, un 28enne e un 52enne, entrambi trasportati in pronto soccorso a Piacenza ma fortunatamente non verserebbero in gravi condizioni. La dinamica la stanno accertando i carabinieri della Stazione di Gropparello, sul posto insieme ai colleghi di Vernasca. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’auto guidata dal 28enne di nazionalità albanese, una Fiat “Stilo” diretta verso Fiorenzuola, una volta superata la rotonda abbia perso il controllo dell’auto finendo nella corsia opposta. Qui si sarebbe scontrata frontalmente con una Mercedes condotta dal 52enne residente a Carpaneto. Per soccorrere i due automobilisti sono intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza di Carpaneto e i sanitari del 118 con l’ambulanza infermieristica dell’ospedale di Fiorenzuola. Con le ambulanze sono stati trasportati al Guglielmo da Saliceto di Piacenza. I vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti con una squadra per mettere in sicurezza le due auto.