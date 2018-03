Travolto in bici sulle strisce pedonali, ferito un 14enne

Un ragazzo di 14 anni è finito in ospedale, nel pomeriggio del 29 marzo, dopo essere stato travolto da un'auto, alla rotonda all'incrocio fra via Veneto e via Pietro Cella. Per cause ancora al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto con due pattuglie, una Chrysler ha centrato un ragazzo a bordo di una bicicletta mentre stava attraversando la strada sull'attraversamento ciclabile: il ragazzo è stato sbalzato a terra sbattendo la testa. Immediatamente il 14enne è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto con l'autoinfermieristica e dai volontari della Croce Bianca: il ragazzo, rimasto leggermente ferito a causa della caduta, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso a Piacenza per alcuni accertamenti; fortunatamente non si troverebbe in gravi condizioni. Il primo tratto di via Pietro Cella è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi di legge.

