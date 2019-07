Schiacciato dal furgone che si ribalta, muore 48enne di San Giorgio

E' il 48enne Isacco Meloni la vittima dell'incidente accaduto a Podenzano nel pomeriggio del 20 luglio. Era un giardiniere e abitava a San Giorgio, lascia una compagna e una figlia. Ha trovato la morte all'altezza dell'incrocio con Verano sulla provinciale 42 che collega Podenzano alla Statale 45. Era alla guida del suo Fiat Ducato quando, per cause al vaglio della Polstrada di Piacenza, ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato e si è ribaltato. Purtroppo sembra che la vittima non avesse la cintura di sicurezza, questa dimenticanza lo avrebbe fatto sbalzare fuori dall'abitacolo facendolo finire poi schiacciato sotto il furgone. Per liberarlo e permettere ai medici del 118 di soccorrerlo (con loro i volontari della Pubblica Assistenza Sant'Agata di Rivergaro) ci sono voluti i vigili del fuoco di Piacenza: hanno sollevato e spostato il furgono con la gru e lo hanno estratto. I sanitari dell'auto medica hanno fatto di tutto per rianimarlo, purtroppo però non c'è stato nulla da fare: è morto schiacciato, troppo gravi i traumi riportati. La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Piacenza. La strada è stata chiusa il tempo necessario per permettere i soccorsi, la circolazione è stata regolata dalla polizia locale.