Perde il controllo dell'auto e si ribalta sulla Provinciale

E' uscito quasi illeso il 39enne bolognese che questa mattina, mentre percorreva la Provinciale della Valdarda all'ingresso di Cortemaggiore, ha perso il controllo della sua auto per ribaltarsi sulla carreggiata. Se l'è cavata fortunatamente solo con qualche contusione ed è stato trasportato all'ospedale di Piacenza dai sanitari del 118 di Fiorenzuola, sul posto con un'ambulanza per prestargli soccorso. L'auto è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco di Fiorenzuola mentre le pattuglie della polizia Locale della Bassa si sono occupati dei rilievi dell'incidente. In supporto per la viabilità una pattuglia della Guardia di Finanza di passaggio.

