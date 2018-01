Sbanda alla rotonda, finisce sul cordolo e centra un'auto in coda

Incidente poco prima delle 18.30 del 20 gennaio in piazzale Genova. Per cause ancora al vaglio della polizia municipale una Lancia Y che proveniva da via Veneto improvvisamente, e forse per evitare un'altra auto sbucata all'improvviso, ha sbandato, è finita sul cordolo spartitraffico, ha abbattuto un palo e infine ha centrato sul fianco una vettura in coda che stava per immettersi nella rotonda. L'impatto è stato abbastanza violento ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito: né la ragazza che guidava la Lancia né l'uomo sulla Fiat Bravo centrata sul fianco. Sul posto soo arrivate diverse pattuglie della polizia municipale, il traffico ha subito pesanti rallentamenti.

