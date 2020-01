Schianto all'incrocio tra un'auto e uno scooter, 37enne in ospedale

Sono serie le condizioni del 37enne che nella serata del 28 gennaio è rimasto coinvolto in un incidente sulla provinciale per Chiavenna a Roveleto nei pressi dell'area ecologica. L'uomo era in sella al suo scooter quando, sembra all'incrocio, ma la dinamica non è chiara e ci stanno pensando i carabinieri del Norm di Fiorenzuola, si è scontrato un'auto guidata da un 26 che è rimasto illeso. Il 37enne è stato sbalzato sull'asfalto ed è stato soccorso dagli infermieri del 118 della postazione di Roveleto, sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa che lo hanno portato in ospedale. Ha riportato diversi traumi ma non è in pericolo di vita.

