Schianto frontale, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un violento schianto frontale nella serata del 4 gennaio. È accaduto in località Bastia tra Rottofreno e Calendasco. Per cause al vaglio della polizia stradale una delle auto potrebbe aver invaso la corsia opposta proprio mette arrivava la seconda vettura. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i soccorsi del 118 con l'ambulanza infermieristica dell'ospedale di Castelsangiovanni e un'ambulanza della Croce Rossa. I due feriti hanno riportato diversi traumi ma non sarebbero in pericolo di vita. I vigili del fuoco di Piacenza hanno invece messo in sicurezza i due veicoli inesorabilmente distrutti nell'impatto.