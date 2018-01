Schianto frontale sul rettilineo di Mucinasso, due feriti

Gravissimo incidente stradale alle 17 del 3 gennaio sulla strada provinciale 6 tra Mucinasso e lo svincolo per I Vaccari. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, due auto, una Punto e una Yaris si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo, tanto che i vigili del fuoco di Piacenza hanno dovuto estrarre dall'abitacolo il conducente della Fiat che era rimasto incastrato. In pochi minuti sono arrivati sul posto i sanitari del 118 con l'auto medica e i volontari con due ambulanze della Croce Rossa. Ad avere la peggio l'uomo alla guida della Punto: ha riportato gravi traumi, l'altro è rimasto invece leggermente ferito. La strada per ora è bloccata.

