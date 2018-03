Scontro alla rotonda di via Genova, tre feriti all'ospedale

E' di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alla rotonda di bariera genova avvenuto nella notte tra sabato 17 e domanica 18 marzo. Qui per cause ancora al vaglio della polizia, intervenuta sul posto con due pattuglie, due auto, una Daewoo e una Ford, si sono improvvisamente scontrate. Per soccorrere i feriti, rimasti coinvolti, sul posto è intervenuta un'ambulanza della croce rossa, che ha trasportato i tre ragazzi in pronto soccorso per accertamenti. Con loro i vigli del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli.

