Si ribalta con l'auto dopo lo scontro, ferita una ragazza

E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 31 luglio a Gossolengo, all'incrocio tra viale Matteotti e viale dei Rivi. Qui una Renault Scenic, per cause ancora da chiarire, mentre si immetteva in viale Matteotti si è scontrata con una Ford Fiesta: l'impatto è stato violento e la Ford si è ribaltata finendo con le ruote all'aria in mezzo alla strada. In pochi minuti sul posto sono giunti i volontari della Croce rossa con un'ambulanza. La ragazza alla guida della Ford fortunatamente ha riportato solo qualche contusione, e dopo le prime cure sul posto è stata trasportata in ospedale a Piacenza per alcuni accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli. Della dinamica dell'incidente se ne stanno occupando i carabinieri della stazione di Rivergaro.