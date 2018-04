Si schianta in auto contro un albero: ferito un 19enne

Un ragazzo Piacentino di 19 anni è rimasto ferito nella notte del 26 aprile, mentre era alla guida della sua auto lungo via Farnesiana in direzione di Mucinasso. Alle porte della frazione, introno alle due, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, improvvisamente ha perso il controllo della sua vettura schiantosi contro una pianta davanti al cimitero di Mucinasso: l'impatto è stato violento, dopo l'impatto l'auto è stata finita in mezzo alla carreggiata. Immediatamente il 19enne è stato soccorso da alcuni automibilisti di passaggio e successivamente dai sanitari del 118 giunti sul posto con l'automedica e l'ambulanza della Croce bianca: il ferito, che viaggiava solo in auto, è stato trasportato in ospedale a Piacenza in condizioni serie, ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri di Piacenza giunti sul posto con due pattuglie.

