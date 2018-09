Si schiantano con lo scooter sul cordolo della Caorsana, due feriti

Hanno riportato diversi traumi ma non si troverebbero in pericolo di vita i due ecuadoriani di 28 e 44 anni che, per cause ancora al vaglio, si sono schiantati con lo scooter sulla Caorsana. E' accaduto nella notte del 22 settembre all'altezza del cimitero. I due viaggiavano sul motorino, forse per l'elevata velocità il guidatore ha perso il controllo del mezzo ed entrambi sono caduti sull'asfalto e sul cordolo in mezzo alla carreggiata. Nel'impatto hanno anche perso i caschi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'auto medica e due ambulanza, una della Croce Bianca e una della Croce Rossa. Dopo essere stati stabilizzati sono stati portati in pronto soccorso. Ad occuparsi dei rilievi i poliziotti delle volanti e la guadia di finanza. Il guidatore sarà sottoposto agli esami del sangue per capire se al momento dello schianto fosse ubriaco.