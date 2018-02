Travolta mentre attraversa con il cane sulle strisce: gravissima una 39enne

Una donna di 39 anni è stata travolta da un'auto nel pomeriggio del 13 febbraio sulla via Emilia Pavese a Sant'Antonio. Intorno alle 18,45 stava attraversando la strada insieme al suo cane sulle strisce pedonali, all'incirca all'altezza del Mcdonald's, quando è stata centrata in pieno da una Fiat Panda che procedeva verso San Nicolò. Un impatto molto violento che ha scaraventato la donna a metri di distanza. Sul posto sono subito accorsi i soccorritori del 118 con l'automedica e l'ambulanza della Croce rossa. Le condizioni della ferita sono apparse critiche ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale. Mentre attraversava la strada, la donna aveva con sé anche un cane che è fuggito ma è stato poi recuperato da alcuni passanti. Alla guida della vettura che l'ha investita c'era una donna che è rimasta illesa. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia muncipale con il supporto dei colleghi della Polizia Provinciale.