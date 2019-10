Incidenti stradali Via Colombo / Via Cristoforo Colombo

Travolto sulle strisce in via Colombo, 45enne all'ospedale

Ha riportato un grave trauma cranico ma non si trova in pericolo di vita il 45enne algerino che nella serata del 24 ottobre è stato travolto da una Mercedes sulle strisce pedonali in via Colombo all'altezza di via Cortesi