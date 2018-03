Ciclista travolta da un'auto in via Gobetti

Una ciclista è finita in ospedale, nella mattinata del 13 marzo, dopo essere stata travolta da un'auto, all'incrocio tra via Manfredi e via Gobetti. Per cause ancora al vaglio della polizia municipale, una Smart ha centrato una signora a bordo di una bicicletta mentre voltava in via Gobetti, sbalzandola sull'asfalto. Immediatamente la donna è stata soccorsa da una pattuglia dei carabinieri che stava transitando in zona, e poi dai sanitari del 118 giunti sul posto con l'ambulanza della croce rossa: la ciclista, rimasta leggermente ferita a causa della caduta, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso a Piacenza per alcuni accertamenti; fortunatamente non si troverebbe in gravi condizioni. Poco dopo, nelle immediate vicinanze, un uomo è caduto sul marciapide riportando qualche contusione, soccorso nell'immediato da un'ambulanza della pubblica assistenza di Travo, in transito in quel momento.

Gallery