Si taglia il braccio con la sega circolare, è grave

Avrebbe perso parte di un braccio un 53enne che nel pomeriggio di domenica 23 giugno era al lavoro nei pressi della propria abitazione, a Mignano di Vernasca, con una sega circolare. L’uomo era impegnato con l’attrezzo quando, pare per cause accidentali, avrebbe urtato la lama in movimento provocandosi gravissime lesioni all’arto. È stato soccorso dai volontari della Pubblica Assistenza di Lugagnano e dai sanitari del 118 giunti a bordo dell’autoinfermieristica di Roveleto. A causa delle ferite riportate il 53enne avrebbe perso molto sangue e vista la distanza dall’ospedale, la centrale ha inviato sul posto anche l’elisoccorso. È stato trasportato in volo all’ospedale di Piacenza dove si trova tutt’ora ricoverato sott’osservazione da parte del personale medico. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.