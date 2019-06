Insulti razzisti, piacentino condannato a due anni

E’ stato condannato a due anni 5 mesi e 10 giorni il 45enne piacentino accusato di stalking, nei confronti di un barista piacentino e di un immigrato del Burkina Faso, porto abusivo di arma, minacce e lesioni personali. In uno degli episodi di stalking il pm Antonio Colonna gli aveva contestato anche l’aggravante di discriminazione razziale. L’uomo, Andrea Bolzoni, ha scelto il rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare Stefania Di Rienzo. Alla fine di maggio, una perizia psichiatrica eseguita da Filippo Lombardi, e chiesta dalla difesa con l’avvocato Barbara Biscardo (Foro di Milano), aveva stabilito che l’uomo era in grado di intendere e di volere, tranne quando assumeva alcol in quantità. Il 45enne doveva rispondere di tre capi imputazione, ma alla fine sono rimasti due perché un uomo aveva ritirato la querela per stalking. L’uomo, che si trova ancora in carcere, era stato arrestato dopo aver inveito e insultato alcune persone davanti a un bar alla periferia della città lungo la Statale 45. I testimoni avevano raccontato di averlo visto più volte esporre una bandiera della Repubblica sociale (quella con il fascio e l’aquila) oppure insultare un barista e un immigrato africano pronunciando frasi come “io sono come Hitler, vi uccido” oppure “via i neri dai bus”, “dovete andare via tutti dall’Italia”. In un caso avrebbe anche picchiato un uomo e gli avrebbe rotto un fanale dell’auto colpendolo con un bastone. Il giovane africano, spaventato, non sarebbe più andato al bar perché in più occasioni, secondo le accuse, gli sarebbe stato detto “negro di m…”. Una situazione di tensione difficile da gestire, tanto il locale pubblico aveva anche chiuso per alcuni giorni. Infine, il 45enne era stato denunciato per stalking e i carabinieri lo avevano arrestato.