Investito da una vampata mentre brucia sterpaglie, grave un uomo

Un 46enne, è rimasto ferito nel pomeriggio del 29 aprile a Costa di Godi nel comune di San Giorgio. Qui, per cause ancora da chiarire, pare che l'uomo mentre stava cercando di bruciare alcune sterpaglie dietro la propria abitazione, forse con l'aiuto di un materiale infiammabile, improvvisamente è rimasto ustionato su gran parte del proprio corpo a causa della fiammata improvvisa che si è sprigionata e che lo ha investito in pieno. Immediatamente sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'automedica e un'ambulanza della pubblica di San Giorgio, ma vista la gravità delle ustioni è stato inviato l'elisoccorso di Pavullo: il 46enne è stato trasportato in volo al Maggiore di Parma, al centro grandi ustionati ma non si troverebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto insieme ai sanitari sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza con due mezzi, e i carabinieri della stazione di Ponte dell'olio che stanno indagando sulla dinamica dell'infortunio.