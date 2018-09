Irregolari, con precedenti e ubriachi ai Giardini Margherita: espulsi

Nella giornata di mercoledì 5 settembre, nell’ambito dell’attività di controllo antidegrado nella zona compresa tra la stazione ferroviaria e i Giardini Margherita, la Polizia Municipale ha individuato un tunisino e un palestinese rispettivamente di 36 e 30 anni ubriachi, irregolari sul territorio e intenti a bere alcolici in bottiglie di vetro nonostante il divieto imposto dalla recente ordinanza sindacale. Dopo le prime verifiche sul posto, i due uomini sono stati condotti all’ufficio di fotosegnalamento della questura per l’identificazione. Al termine degli accertamenti, visti anche i precedenti penali per spaccio e reati contro il patrimonio, il prefetto ha emesso per entrambi un decreto di espulsione, seguito dall’ordine di lasciare il territorio nazionale da parte del questore. I due cittadini stranieri sono stati inoltre denunciati ubriachezza e sanzionati in base all’ordinanza sindacale che vieta il consumo di alcolici su aree pubbliche dopo le ore 12. “La presenza della Polizia Municipale – sottolinea l’assessore alla Sicurezza urbana, Luca Zandonella - è costante nel quartiere Roma e nella zona della stazione ferroviaria e gli agenti sono impegnati in prima linea per far rispettare le ordinanze sindacali emanate sia per gli esercizi commerciali della zona, che per i singoli individui. Ringrazio gli agenti per il delicato intervento che hanno compiuto, che ha portato all'espulsione dei due stranieri non in regola”.