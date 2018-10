L’arbitro accusa sei calciatori di averlo picchiato: tutti assolti

Sono stati assolti i sei calciatori accusati da un arbitro di averlo aggredito. Il giudice Ivan Borasi ha assolto i sei. Nella precedente udienza, il pm Giulio Massara aveva chiesto la condanna a tre mesi e 10 giorni per lesioni e minacce. Una richiesta a cui si era associato l’arbitro, che si era costituito parte civile con l’avvocato Leone Astrua chiedendo un risarcimento. A chiedere, e poi ottenere il 17 ottobre, l’assoluzione era stato il difensore dei calciatori, Ettore Maini. La vicenda sarebbe avvenuta il 10 luglio 2012, durante un torneo di calcio a 5, sul campo della piscina di Sarmato. I sei erano erano stati denunciati dall’arbitro, tesserato Figc, che aveva sostenuto di essere stato aggredito e insultato dal sestetto. Spintoni e urla, ma non botte hanno detto alcuni testimoni, che avevano anche fatto cadere a terra l’arbitro. La difesa, però, aveva rilevato come molte testimonianze sarebbero state contraddittorie e che, anzi, sarebbe stata la “giacchetta nera” ad aver modi poco educati verso i ragazzi con atteggiamenti autoritari. La parte civile, invece, aveva affermato che l’arbitro era stato colpito e che le testimonianze erano concordi e non è credibile dire che «l’arbitro si dava pugni in testa da solo» o si sarebbe strappato la maglia urlando e correndo per il campo.