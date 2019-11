Lascia la pentola sul fuoco e la casa si riempie di fumo

Per sbaglio aveva lasciato una pentola sul fuoco e la casa è stata invasa dal fumo dopo qualche minuto. E' accaduto nel pomeriggio del 4 novembre in viale Sant'Ambrogio dove i vigili del fuoco insieme alla Croce Rossa e agli agenti della polizia locale si sono precipitati: alcuni vicini di casa avevano visto uscire del fumo da un appartamento del primo piano di un palazzo. I pompieri sono entrati dal balcone e una volta entrati hanno visto che fortunatamente non c'era nessuno. Hanno messo in sicurezza la cucina, liberato la casa dal fumo e messo in salvo anche due canarini.

