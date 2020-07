Lotta al Covid-19, il professore Luigi Cavanna nominato poliziotto ad honorem

L'intuizione e il lavoro dell'oncologo piacentino Luigi Cavanna durante il Covid hano fatto il giro del mondo e fatto scuola nell'approccio e nell'attacco alla malattia. Per quello che ha compiuto con la sua equipe Cavanna è stato nominato "poliziotto ad honorem". «Apprendo - scrive Sandro Chiaravallatori, segretario provinciale Siap - che il professore sarà un mio, un nostro, collega di giubba . Oggi, infatti, in occasione del nostro 168esimo anniversario, a Roma , in presenza delle massime autorità, gli è stata conferita la nomina di poliziotto ad honorem . A nome mio personale e di tutto il Siap (sindacato italiano appartamenti polizia) piacentino, ne siamo onorati. Il nostro motto : #essercisemore, credo proprio sia più che meritato dal nostro nuovo collega professore per quello che ha fatto, con i suoi collaboratori, per il covid e non solo in questo periodo. Ne sappiamo personalmente io e la mia famiglia in quanto in un momento disperato e di sofferenza, credo proprio che il collega professore Cavanna mi abbia salvato la vita. Per questo, appena possibile, a nome di tutto il Siap piacentino, porterò al professore e nuovo collega la tessera onoraria Siap che spero accetti» La cerimonia avverrà nella serata dell'11 luglio in piazza del del Viminale. La Polizia di Stato, con la Banda musicale, onorerà la memoria dei cittadini deceduti nella pandemia di Covid19 .

