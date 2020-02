Maltrattamenti all'asilo, indagini chiuse per quattro maestre. Famiglie pronte a costituirsi parte civile

Sono quattro le maestre dell’asilo nido Farnesiana per le quali la procura ha chiuso le indagini. Per tre di loro, il reato ipotizzato è maltrattamenti, mentre per un’altra è abuso di mezzi di correzione. Ora, le indagate avranno venti giorni di tempo per chiedere di farsi interrogare, presentare una memoria o svolgere altri atti difensivi. Al termine il sostituto procuratore Antonio Colonna chiederà al giudice per le indagini preliminari il rinvio a giudizio o l’archiviazione.

Accusate di maltrattamenti sono le insegnanti Paola Vezzulli, Giulia Rossi e Paola Cherubini. Di abuso di mezzi di correzione dovrà rispondere Claudia Contini. Finora sono 24 le famiglie che si sono rivolte agli avvocati con l’intenzione di costituirsi parte civile.

Vezzulli è difesa dagli avvocati Luigi Alibrandi e Vittorio Antonini; Monica Magnelli difende Giulia Rossi; Paola Cherubini è assistita dall’avvocato Paolo Fiori, mentre Contini da Sergio Castagnetti.

Vezzulli e Rossi vennero arrestate dai carabinieri il 25 maggio del 2017 e finirono in carcere. Il giudice dispose il giorno dopo l’obbligo di firma e, successivamente, la remissione in libertà.

La vicenda scatenò molti commenti sui social, Facebook in particolare, che portò una delle maestre a querelare numerose persone per ingiurie (gran parte delle quali condannate a risarcire il danno) tanto da raggiungere quota 130 querele.