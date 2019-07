Maresciallo in borghese blocca ubriaco che si allontana dopo lo schianto

Un 20enne è finito nei guai dopo essersi schiantato, ubriaco, con un furgone contro un albero: mentre si allontanava, insieme a due amici che erano a bordo con lui, è stato bloccato da un maresciallo dei carabinieri che, libero dal servizio, lo ha rincorso e lo ha consegnato agli agenti della polizia locale. Il fatto è accaduto la mattina di domenica 30 giugno in via Farnesiana, vicino all'incrocio con via Conciliazione. Intorno alle 7 tre giovani fra i 19 e i 24 anni, a bordo del furgone di una ditta piacentina, si sono schiantati contro un albero e un cartellone sul marciapiedi poco dopo la rotonda. Il conducente ne ha perso all'improvviso il controllo. I tre sono poi scesi dal mezzo - rimasto pericolosamente di traverso in mezzo alla strada - e si sono subito allontanati verso via Calciati. A notarli c'era però un maresciallo in servizio al Terzo Reggimento Carabinieri Lombardia di Milano, che abita in zona e che ha subito intuito che il terzetto avrebbe potuto far perdere le proprie tracce. Il sottufficiale in borghese (che per tanti anni ha prestato sevizio alla Compagnia di Fiorenzuola) ha quindi chiamato il 112 e la polizia locale chiedendo l'intervento delle pattuglie, ma nel frattempo i tre si sono accorti di essere tenuti d'occhio e hanno accelerato il passo. Con l'aiuto di una guardia dell'Ivri di passaggio in quel momento, il maresciallo si è qualificato, ha fermato i tre e li ha consegnati a una pattuglia che nel frattempo era arrivata sul posto insieme alla polizia locale. Il giovane alla guida, che aveva già precedenti per guida in stato di ebbrezza, è risultato positivo al test dell'etilometro con un valore molto alto, circa 2 grammi per litro. Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre a una serie di sanzioni per gli articoli del Codice della strada violati, tra i quali l'essersi allontanato dopo un incidente stradale.