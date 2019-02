Matteo Salvini a Piacenza per incontrare Angelo Peveri in carcere

Matteo Salvini sarà a Piacenza nel pomeriggio di sabato 23 febbraio. Il ministro dell'Interno si recherà al carcere delle Novate per fare visita all'imprenditore piacentino Angelo Peveri, in cella da tre giorni dopo la condanna per il tentato omicidio di uno dei ladri sorpresi a rubare nella sua azienda. L'arrivo di Salvini alle Novate è previsto a metà pomeriggio, quando il ministro varcherà la soglia del carcere piacentino per incontrare Peveri e Gheorge Botezatu, il dipendente finito anche lui in cella per quell'episodio. Un gesto di solidarietà che si aggiunge alla telefonata che Salvini aveva già fatto a Peveri qualche giorno fa, subito dopo la notizia della condanna a 4 anni e 6 mesi confermata dalla Corte di Cassazione.