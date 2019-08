Migliaia di rotoballe divorate dalle fiamme nella notte, nel rogo muoiono anche alcuni bovini

Decine di vigili del fuoco stanno lavorando da stanotte senza sosta per spegnere lo spaventoso rogo che ha divorato un capannone con stoccate migliaia di rotoballe nelle campagne di Albone di Podenzano. La chiamata al 115 poco prima delle 4 del 15 agosto. Sul posto si sono precipitate molte squadre dei vigili del fuoco anche dai distaccamenti per far fronte al maxi incendio. La struttura fa parte di una grossa azienda agricola, fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito, mentre alcuni bovini sarebbero morti perché rimasti intrappolati dal rogo. Le fiamme si sono propagate in fretta distruggendo anche le rotoballe all'esterno della struttura. I vigili del fuoco lavoreranno per giorni per completare tutte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche i carabinieri del Radiomobile e quelli di San Giorgio. Sono ancora in fase di accertamento le cause del disastro. La colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza.