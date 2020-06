Agonizzante per le coltellate, muore mentre lo soccorrono sul ciglio della strada

Un uomo è morto per tre coltellate alla pancia la sera di domenica 7 giugno a Castelsangiovanni. Si tratta di Sing Arvinder, 38enne indiano, trovato agonizzante a terra sul ciglio della strada alla periferia della città, in strada del Colombarone, alle spalle del magazzino di Amazon. I sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco dopo che la moglie lo ha trovato in fin di vita, hanno tentato di salvarlo sul posto, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

L'allarme è stato dato intorno alle 21,30, e sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri della stazione di Castello e gli investigatori del comando provinciale di Piacenza. Dalle prime informazioni a disposizione, l'uomo sarebbe stato colpito con almeno tre coltellate. Tra le ipotesi al vaglio, ancora da verificare, potrebbe esserci una lite familiare avvenuta poco distante, dentro l'abitazione di un'azienda agricola, e poi degenerata. Il coltello sarebbe stato trovato in un prato all'interno dell'area dell'azienda e poco distante dal corpo. Un testimone avrebbe riferito ai carabinieri di aver visto la vittima fuggire e poi accasciarsi a terra. Il 118 ha inviato sul posto l'eliambulanza da Brescia, l'automedica del 118 di Piacenza e due mezzi sanitari di Castello. E' stata soccorsa anche una donna sul posto che ha accusato un malore. Le indagini sono in corso.

