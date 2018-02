Neve a Bobbio, intensificati i controlli della Municipale: soccorse due persone in difficoltà

Per il maltempo che si sta abbattendo in alta Valtrebbia il sindaco di Bobbio, Roberto Pasquali, ha predisposto una serie di controlli straordinari della polizia municipale sulle strade al fine di aiutare le persone difficoltà per la neve che è caduta per tutto il pomeriggio e anche in serata e per monitorare la situazione specialmente nelle frazioni. Nel corso del servizio gli agenti hanno soccorso due automobilisti rimasti bloccati dalla neve e dal ghiaccio. "Sorvegliate speciali" le strade comunali secondarie, la provinciale per Ceci e la strada che porta al Penice anche per la possibile caduta di rami e piante per il vento. Il comando della polizia municipale raccomanda la massima prudenza a tutti coloro che si mettono alla guida in queste ore.

