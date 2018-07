Ottone, cade da cavallo: è grave

E' stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma il 72enne che nel pomeriggio del 18 luglio ha riportato serie lesioni in seguito ad una caduta da cavallo. L'uomo si trovava in sella all'animale in via Roma ad Ottone quando per cause ancora da chiarire, è stato disarcionato ed è caduto sull'asfalto. Ha riportato sia un trauma cranico sia facciale e toracico. E' stato immediatamente soccorso dai volontari della Croce Rossa che l'hanno affidato alle cure dei sanitari dell'ambulanza medicalizzata del 118 di Bobbio. Una volta stabilizzato è stato portato in volo a Parma dall'elisoccorso del 118 che nel frattempo era stato fatto arrivare e atterrare al campo sportivo. L'uomo è in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri della stazione di Ottone.

