PalaBanca al buio: rubate decine di metri di rame che portano elettricità alla struttura

Sgradita sorpresa questa mattina in casa Gas Sales. Poche ore prima del raduno programmato alle 10 per effettuare i primi test in vista della nuova stagione (la squadra si ritroverà poi probabilmente il 26 agosto per iniziare gli allenamenti) il PalaBanca è rimasto completamente al buio. Nella notte infatti ignoti hanno rubato almeno una cinquantina di metri di cavi di rame che dalla cabina situata nel parcheggio della struttura portano elettricità all’interno.

