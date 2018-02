Per gli anziani autobus gratis anche a marzo

In vista della fine del mese di febbraio, l’assessorato ai Servizi sociali invita tutti i cittadini over 65, già in possesso della tessera MiMuovo e interessati all'abbonamento gratuito per il trasporto pubblico urbano (il cui nucleo familiare attesti un valore Isee non superiore a 15mila euro), a fissare entro mercoledì 28 febbraio l'appuntamento con i Caf per la richiesta della certificazione Isee 2018. Per il mese di marzo infatti sarà ancora consentito viaggiare gratuitamente solo a coloro che, non ancora in possesso dell'Isee 2018, potranno esibire sui mezzi Seta, oltre alla tessera MiMuovo, la dichiarazione di appuntamento rilasciata dal Caf o l’autocertificazione che attesti la data dell’appuntamento, secondo il modello precedentemente diffuso e che può essere reperito fino al 28 febbraio nei seguenti uffici: la biglietteria Seta di via Colombo 3, il Quic di viale Beverora 57, l’InformaSociale di via Taverna 39 e di via XXIV Maggio 28, l’Urp di piazza Cavalli, il comando della Polizia Municipale di via Rogerio 3, gli sportelli Informa Famiglia e Bambini di via Martiri della Resistenza 8, della Galleria del Sole e di via Torricella 7. Per coloro che avessero difficoltà a reperire tale modello, potrà bastare un’autocertificazione in carta libera con i medesimi contenuti. In sintesi, quindi, viene estesa la validità della gratuità del trasporto pubblico urbano per il mese di marzo agli anziani già in possesso della tessera MiMuovo che abbiano fissato entro il 28 febbraio un appuntamento con il Caf per l'Isee e che ciò sia attestato attraverso apposito modulo. Si ricorda che la certificazione Isee è gratuita e che per ottenerla è necessario rivolgersi ad un Caf (Centro di assistenza fiscale).