Perde il controllo dello scooter e cade battendo la testa, ferita una donna

Una donna sulla sessantina è stata trasportata in ospedale a Piacenza dopo essere caduta con lo scooter lungo la Provinciale dei Due Ponti a San Giuliano di Castelvetro. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 7 maggio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto e sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Monticelli per capire la dinamica dei fatti. Avrebbe riportato diversi traumi ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 sul posto con automedica ed elisoccorso e dai volontari della Pubblica di Monticelli. Quest'ultimi l'hanno portata in ambulanza al pronto soccorso di Piacenza dove si trova ricoverata in condizioni serie. Sul posto anche la polizia Locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.