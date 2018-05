Placentia Half Marathon 2018, le modifiche alla viabilità

Per consentire l’allestimento del percorso e delle postazioni di arrivo della Placentia Half Marathon, che come sempre taglierà il traguardo in piazza Cavalli, sabato 5 maggio il mercato cittadino sarà eccezionalmente trasferimento sul Pubblico Passeggio. Uno spostamento programmato, che si aggiunge alle limitazioni al traffico necessarie, nel fine settimana, per garantire il corretto svolgimento della manifestazione podistica e di tutte le iniziative collaterali. Dalle ore 8 di sabato 5 maggio, alle 24 di domenica 6, sarà istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata entro il perimetro di piazza Cavalli e piazza Mercanti.

Dalle 2 del mattino di domenica 6, sino al termine del passaggio degli atleti, divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest del parcheggio di viale Sant’Ambrogio, dove potranno essere posteggiate – purchè munite di apposito contrassegno – le auto dei partecipanti alla gara. Varrà per tutti, negli stessi orari, il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio di via Maculani, in piazza Cittadella, via Baciocchi, su entrambi i lati di viale Risorgimento, nel tratto di viale Sant’Ambrogio tra piazzale Milano e via Abbondanza, in via Trebbiola, via Abbondanza, piazzetta Santa Maria, via Alberoni, via La Primogenita (tra via Alberoni e piazzale Roma), piazzale Roma, viale Patrioti (tra piazzale Roma e piazzale Libertà), via Pubblico Passeggio, corso Vittorio Emanuele, via Cavour, viale Risorgimento, via XXI Aprile, via Del Pontiere, l’argine del Po, strada dell’Aguzzafame, strada di Camposanto Vecchio, via Trebbia, via Monte Carevolo, via Anguissola, via Fontana, il tratto di via XXI Aprile tra via Fontana e piazzale Torino, la carreggiata Ovest di via XXIV Maggio tra piazzale Torino e via Da Saliceto, la stessa via Guglielmo da Saliceto, piazzale Medaglie d’Oro, la carreggiata Ovest di via Manfredi, via Gorra, il tratto di corso Europa tra via Gorra e via Conciliazione, via Calciati, via Bolzoni, il tratto di via Colombo tra via Bolzoni e piazzale Roma.

Sempre dalle 2 del mattino di domenica 6, sino al termine del passaggio degli atleti, sarà revocato il divieto di sosta in via Tramello nonchè il divieto di circolazione nel tratto pedonale di via Maculani. In quest’ultimo, potranno sostare i mezzi dei partecipanti alla maratona, purchè muniti di apposito contrassegno. Dalle 8.30 di domenica 6, sino al termine del passaggio degli atleti, divieto di circolazione in tutte le vie e piazze sopraccitate, cui si aggiungono piazzale Libertà, piazzale Genova, piazzale Milano, il tratto di viale Sant’Ambrogio tra piazzale Milano e via X Giugno. Contestualmente, sarà revocato il senso unico di marcia in via Bubba. Lungo il percorso potranno esservi interruzioni della normale viabilità, per consentire l’attraversamento degli incroci stradali interessati dal percorso. Dall’osservanza di tutti i provvedimenti sono esonerati i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in servizio di emergenza, nonchè i veicoli a supporto della manifestazione.