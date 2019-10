Ancora bocconi avvelenati in viale Beverora

Ancora polpette avvelenate nella zona di via Beverora. Dopo il ritrovamento da parte della Polizia Locale avvenuto alcuni giorni fa ai giardini davanti al Liceo Colombini, la mattina del 30 ottobre alcuni cittadini hanno trovato numerosi bocconi avvelenati lungo tutto viale Beverora, ai piedi degli alberi in mezzo alla vegetazione. Si tratta di polpette di carne con all'interno, pare, veleno per topi. Un cane è stato portato alla clinica veterinaria di via Beati ed è stato salvato in tempo, facendo rigettare il cibo ingerito dall'animale, che è stato poi sottoposto alla somministrazione di una specifica vitamina curante. Sul posto sono stati chiamati gli agenti della Polizia Locale. L'invito, per chi abita in zona, è di prestare molta attenzione.