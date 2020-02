Quasi 200 euro di spesa gratis, arrestate si giustificano: «Stavamo andando a prendere il bancomat»

«Abbiamo dimenticato il bancomat in auto e stavamo andando a prenderlo». Si sono giustificate così le due donne nomadi arrestate sabato dai carabinieri di Fiorenzuola e accusate di aver rubato cibo per un valore di 170 euro al supermercato Conad. Per le due donne, una di Cadeo e l’altra di Fiorenzuola, sono scattati gli arresti domiciliari, decisi dal giudice Gianandrea Bussi dopo il processo con rito direttissimo. Il pm Monica Bubba ha chiesto gli arresti domiciliari, mentre il difensore, l’avvocato Camillo Buongiorno, ha chiesto il rinvio dell’udienza per contattare il supermercato e proporre un risarcimento. Le donne, infatti, hanno ammesso il furto e si sono scusate. Le due, secondo le accuse, avevano riempito le borse della spesa con generi alimentari di ogni tipo (soprattutto carne e formaggi). Si sono poi dirette all’entrata, cercando di uscire senza essere viste. E’, però, scattato l’allarme e la responsabile del negozio le ha inseguite fermandole al parcheggio. Puoi sono stati avvertiti i carabinieri che le hanno arrestate. La spesa è stata subito restituita al supermercato.