Quattro parcheggiatori abusivi bloccati dalla Municipale, scatta l'ordine di allontanamento

Sono quattro, gli ordini di allontanamento (Oda) emessi la scorsa settimana dalla Polizia Locale nell’ambito dei consueti controlli per la sicurezza del territorio. I provvedimenti sono stati notificati nei confronti di quattro persone di nazionalità nigeriana, ivoriana e serba, che svolgevano l’attività di parcheggiatore – senza averne titolo – e chiedevano l’elemosina in modo molesto nelle aree di sosta adiacenti alla zona dell’ospedale e nei pressi del mercato del centro storico. Durante il pattugliamento, gli agenti in borghese si sono avvicinati, cogliendoli sul fatto, ai cittadini stranieri che richiamavano gli utenti del parcheggio per indirizzarli verso i posteggi liberi e aiutarli alle casse – chiedendo un contributo per entrambe le attività – e, nel caso della questua, si accostavano ai passanti con fare insistente. Tutti e quattro sono stati accompagnati al Comando per gli accertamenti e per la compilazione dei verbali di violazione al Regolamento di Polizia urbana per la convivenza civile in città, nonché per la notifica degli Ordini di allontanamento.