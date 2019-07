Choc anafilattico dopo un morso, 36enne d'urgenza al pronto soccorso

Un uomo di 36 anni è stato colpito da un violento choc anafilattico la mattina del 14 luglio vicino a Ferriere. L'ipotesi più accreditata è il probabile morso di un rettile mentre stava tagliando l'erba in un prato. Il 36enne ha subito accusato sintomi tipici di una grave reazione allergica, ed è stato portato in fretta al pronto scorso di Farini a bordo di un'auto guidata dal padre. Nella postazione del 118 della Valnure, il medico - con l'aiuto dei volontari in servizio - ha prestato subito le prime cure urgenti somministrando farmaci per bloccare lo choc. Poi è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Piacenza, ma fortunatamente le sue condizioni sono poi migliorate e sarebbe già fuori pericolo.